Известный американский рэпер раздал прохожим миллион долларов в своем новом клипе

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Канадский хип-хоп-исполнитель, актер и продюсер Дрейк (Drake) раздал почти миллион долларов в своем новом клипе God's Plan, сообщает Variety. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артиста, передает Report со ссылкой на РИА-Новости.

В музыкальном клипе рэпер спонсировал обучение одному из студентов Университета Майами на сумму в 50 тысяч долларов, пожертвовал 50 и 20 тысяч молодежному центру и пожарной части соответственно, еще 10 тысяч передал музыкальной школе при Университете Майами.

Кроме того, он приобрел новые автомобили для некоторых семей, оплатил покупки в супермаркетах и просто раздавал пачки денег на улице нуждающимся людям. Всего рэпер раздал почти 997 тысяч долларов.

"Мы раздали все деньги", – говорится в начале клипа.

Как отметил в Instagram сам певец, акция по оказанию помощи различным людям в рамках клипа God's Plan стала самым важным делом в его карьере.