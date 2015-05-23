 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Исламское государство" намерено приобрести ядерное оружие

    Автором публикации значится британский фотограф Джон Кэнтли, который находится в плену у боевиков в течение двух лет

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" в одном из пропагандистских журналов заявили о том, что намерены приобрести ядерное оружие в течение года. Как сообщает Report, об этом пишет "The Independent". 

    В статье говорится о том, что у террористической организации имеется состояние в миллиарды долларов и доступ к "коррумпированным чиновникам".

    Автором публикации значится британский фотограф Джон Кэнтли, который находится в плену у боевиков в течение двух лет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi