​"Исламское государство" намерено приобрести ядерное оружие

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" в одном из пропагандистских журналов заявили о том, что намерены приобрести ядерное оружие в течение года. Как сообщает Report, об этом пишет "The Independent".

В статье говорится о том, что у террористической организации имеется состояние в миллиарды долларов и доступ к "коррумпированным чиновникам".

Автором публикации значится британский фотограф Джон Кэнтли, который находится в плену у боевиков в течение двух лет.