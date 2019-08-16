​Instagram позволит пользователям сообщать о фейках

Социальная сеть Instagram запускает функцию, которая позволит пользователям сообщать о сомнительном контенте, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия.ru", об этом сообщает Poynter.

Функция будет доступна в меню, которое открывается при нажатии на кнопку "три точки" в правом верхнем углу каждого поста. Там будут присутствовать кнопки "неподходящие данные" и "ложная информация". После сообщения о фейковом контенте материал будут проверять эксперты.

Посты, признанные содержащими недостоверную информацию, не будут удаляться. Однако возможность их распространения будет ограничена.