Индийский луноход обнаружил серу на поверхности Луны

Индийский луноход "Прагьян", доставленный на спутник Земли посадочным модулем миссии "Чандраян-3", передал информацию о наличии серы в почве на южном полюсе Луны.

Индийский луноход "Прагьян", доставленный на спутник Земли посадочным модулем миссии "Чандраян-3", передал информацию о наличии серы в почве на южном полюсе Луны.

Как передает Report , об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в X (ранее Twitter).

"Прибор лазерный спектроскоп (LIBS, Laser Induced Breakdown Spectroscope) на борту лунохода однозначно подтверждает присутствие серы (S) на поверхности Луны вблизи южного полюса в ходе первых в истории исследований в этом месте", - говорится в сообщении ISRO в соцсети "X" (ранее Twitter).

Космическое ведомство указывает, что, как и ожидали индийские ученые, также обнаружено присутствие Al (алюминия), Ca (кальция), Fe (железа), Cr (хрома), Ti (титана), Mn (марганца), Si (кремния) и O (кислорода). "Поиски водорода (H) продолжаются", - отмечает ISRO.