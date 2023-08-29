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Индийский луноход обнаружил серу на поверхности Луны

Индийский луноход обнаружил серу на поверхности Луны Индийский луноход "Прагьян", доставленный на спутник Земли посадочным модулем миссии "Чандраян-3", передал информацию о наличии серы в почве на южном полюсе Луны.
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29 августа 2023 г. 20:46
Индийский луноход обнаружил серу на поверхности Луны

Индийский луноход "Прагьян", доставленный на спутник Земли посадочным модулем миссии "Чандраян-3", передал информацию о наличии серы в почве на южном полюсе Луны.

Как передает Report, об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в X (ранее Twitter).

"Прибор лазерный спектроскоп (LIBS, Laser Induced Breakdown Spectroscope) на борту лунохода однозначно подтверждает присутствие серы (S) на поверхности Луны вблизи южного полюса в ходе первых в истории исследований в этом месте", - говорится в сообщении ISRO в соцсети "X" (ранее Twitter).

Космическое ведомство указывает, что, как и ожидали индийские ученые, также обнаружено присутствие Al (алюминия), Ca (кальция), Fe (железа), Cr (хрома), Ti (титана), Mn (марганца), Si (кремния) и O (кислорода). "Поиски водорода (H) продолжаются", - отмечает ISRO.

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