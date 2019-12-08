Художник съел проданную за $120 тысяч работу коллеги - ВИДЕО

Художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги Маурицио Каттелана "Комик" на выставке современного искусства "Арт-Базель" в США в Майами-Бич, передает Report, об этом сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что экспонат – это прикрепленный скотчем к стене банан. До того, как Датуна съел произведение искусства, оно было продано коллекционеру из Франции за $120 тыс.

По словам самого художника, съев банан, он устроил перфоманс "Голодный художник". Также он добавил, что ему нравятся работы Маурицио Каттелана и эта инсталляция.

"Она очень вкусная", - добавил Датуна.

Данная выходка не понравилась организатором выставки. Банан из экспозиции был заменен. Около картины дежурит полиция.

При этом представитель галереи, работающий с Каттеланом добавил, что Датуна не уничтожил произведение искусства, так как банан – это идея.