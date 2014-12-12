​Google выводит техническую службу из России

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Интернет-гигант Google выведет свой технический персонал из России, сообщает Report cо ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом в российском отделении компании останутся специалисты, отвечающие за продажи, бизнес-партнерство, пользовательскую поддержку, маркетинг и коммуникации, - изменения коснутся только инженеров.

"Мы глубоко ценим своих российских пользователей, у нас есть специальная команда, которая занимается их поддержкой", - заявил официальный представитель Google. При этом он отказался комментировать причину, по которой компания закрывает технический отдел в России. Он также не ответил на вопрос о количестве сотрудников в российском офисе.

При этом издание предполагает, что на этот шаг компанию толкнули изменения в российском законодательстве: согласно закону о хранении персональных данных, интернет-компании обязаны размещать данные о российских пользователях исключительно на серверах, расположенных на территории РФ.