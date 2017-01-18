Гонконг и Мумбаи возглавили рейтинг городов с самым дорогим жильем

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Гонконг и Мумбаи стали лидерами рейтинга городов с самым недоступным жильем в 2016 году. Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в докладе Oxford Economics.

Для того, чтобы купить квартиру в 90 кв. м, жителям Гонконга, Мумбаи, Пекина, Шанхая и Лондона со средней зарплатой потребуется более 30 лет.

"Мы ожидаем, что рост цен на жилье замедлится в Азии в ближайшие несколько лет, а на некоторых рынках даже снизится", — написали экономисты Тьянжи Хе и Луис Кьюихс в докладе.

На пятом месте в рейтинге самого дорого жилья оказался Лондон. В десятку также вошли Токио, Сингапур, Париж, Нью-Йорк и Сеул.

Для покупки жилья в Нью-Йорке и Париже жителю со средней зарплатой потребуется порядка 20 лет.