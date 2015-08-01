​Голливудская киностудия снимет полнометражный фильм по "Наруто"

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Голливудская киностудия Lionsgate подписала контракт с режиссером Майклом Грейси на съемки полнометражного игрового фильма по культовой манге (комиксу) "Наруто", сообщил Report со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас студия ведет переговоры об экранизации с обладателями прав на произведение "Наруто", созданное японским писателем и художником Масаси Кисимото, - передает издание Variety. - Впервые опубликованная в 1997 году, эта манга вышла общим тиражом в 200 млн. экземпляров".

На основе серии "Наруто" созданы анимационные и мультипликационные телевизионные фильмы. Один из них, вышедший на японском телевидении в 2002 году, имеет 220 эпизодов.

Майкл Грейси имеет опыт работы в анимационном кино, он также известен как мастер по созданию спецэффектов. Картина "Наруто" станет его второй самостоятельной работой в качестве режиссера игрового кино.