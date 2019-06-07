Главная достопримечательность Барселоны на протяжении 130 лет строилась без лицензии

Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-релизе собора.
По информации, теперь церковь сможет упорядочить ситуацию вокруг сооружения, поскольку на протяжении 130 лет работы велись без соответствующих лицензий.
"Мэрия Барселоны одобрила вчера лицензию на строительство, которая позволит <...> продолжить строить проект Антонио Гауди", - говорится в сообщении Sagrada Familia.
Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2026 году - в 100-летнюю годовщину смерти Гауди.
Ежегодно около 4,5 млн туристов посещают эту достопримечательность, покупая билеты на общую сумму около 50 млн евро.
Tural AsadiАвтор новости