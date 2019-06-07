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Главная достопримечательность Барселоны на протяжении 130 лет строилась без лицензии

​Главная достопримечательность Барселоны на протяжении 130 лет строила
© EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-релизе собора.

По информации, теперь церковь сможет упорядочить ситуацию вокруг сооружения, поскольку на протяжении 130 лет работы велись без соответствующих лицензий.

"Мэрия Барселоны одобрила вчера лицензию на строительство, которая позволит <...> продолжить строить проект Антонио Гауди", - говорится в сообщении Sagrada Familia.

Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2026 году - в 100-летнюю годовщину смерти Гауди.

Ежегодно около 4,5 млн туристов посещают эту достопримечательность, покупая билеты на общую сумму около 50 млн евро.

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