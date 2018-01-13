General Motors показала автомобиль без руля и педалей - ВИДЕО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Американский концерн General Motors обнародовал видеоролик, в котором впервые продемонстрирован интерьер протопипа нового полностью автономного автомобиля, не имеющего внешних органов управления, в том числе руля и педалей.

Как передает Report, об этом пишет Autonews.

Его официальная премьера состоится на автосалоне в Детройте, который откроется 15 января.

Концепт, построенный на базе электрокара Chevrolet Bolt, укомплектован оптическими дальномерами LiDAR, а также 21 радаром и 16 видеокамерами, помогающими ориентироваться в пространств. За работу рулевого управления, акселератора и тормозной системы полностью отвечает электроника - специально разработанное программное обеспечение для беспилотников четвертого поколения. По данным GM, серийный выпуск подобных автомобилей начнется в 2019 году.