​Фото айсберга, погубившего "Титаник", продано за 32 тыс. долл. - ФОТО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ За 21 тысячу фунтов стерлингов (32,3 тысячи долларов) фотография айсберга, который стал причино аварии "Титаника", было продано на аукционе в британском Уилтшире, передает Report со ссылкой на Lenta.ru.

"Организаторы торгов сообщили, что снимок был сделан через несколько часов после столкновения британского лайнера с ледяной глыбой главным стюардом судна "Принц Адальберт", проходившего мимо", - говорится в сообщении.

Также на уилтширском аукционе за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 23,1 тысячи долларов) продали бисквитное печенье из сухого пайка со спасательной шлюпки "Титаника", а за 130 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч долларов) - серебряный кубок - подарок выжившей пассажирки Маргарет Браун капитану парохода "Карпатия", пришедшего на помощь.

2 октября 2015 года на интернет-аукционе Lion Heart Autograph было продано меню последнего обеда для первого класса на пароходе "Титаник". Стоимость лота составила 88 тысяч долларов.

В апреле текущего года был выставлен на продажу шезлонг с пассажирского корабля "Титаник". Лот ушел с молотка за 100,3 тысячи фунтов стерлингов (около 154 тысяч долларов).

В январе на бостонском аукционе было продано письмо одной из пассажирок "Титаника", спасшейся после катастрофы. Покупатель предложил за послание 11,9 тысячи долларов.

В 2013 году с молотка ушла скрипка, на которой руководитель судового оркестра играл пассажирам тонущего "Титаника". Инструмент был продан за 900 тысяч фунтов (1,390 миллиона долларов).