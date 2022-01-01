Foreign Policy: 10 возможных военных конфликтов 2022 года

Несмотря на снижение числа глобальных конфликтов, региональные и местные продолжают бушевать и уносить жизни за счет разрухи и голода.

Несмотря на снижение числа глобальных конфликтов, региональные и местные продолжают бушевать и уносить жизни за счет разрухи и голода.

Как передает Report, об этом пишет журнал Foreign Policy в опубликованном прогнозе 10 военных конфликтов 2022 года.

Ослабление амбиций США на мировой арене привело к ослаблению ряда крупных военных конфликтов. Число людей, погибших в боевых действиях во всем мире, в основном сократилось с 2014 года - если считать только тех, кто погиб непосредственно в бою.

"Но локальных конфликтов бушует больше, чем когда-либо, хотя они, как правило, менее интенсивны. По большей части войны XXI-го века менее смертоносны, чем их предшественники ХХ-го века. Иностранное участие в конфликтах создает риск того, что локальные столкновения разрастутся и в них втянутся крупные державы", - пишет Ричард Этвуд, исполнительный вице-президент Международной кризисной группы.

"Столкновение между Китаем и США из-за Тайваня маловероятно в 2022 году, но китайские и американские военные всё чаще сталкиваются вокруг острова и в Южно-Китайском море со всеми вытекающими отсюда опасностями. Если ядерная сделка с Ираном рухнет, что сейчас кажется вероятным, Соединенные Штаты или Израиль могут попытаться - возможно, даже в начале 2022 года - уничтожить иранские ядерные объекты, что, вероятно, подтолкнет Тегеран к созданию оружия. Другими словами, одна неудача или просчет, и межгосударственная война может возобновиться", - считает Этвуд.

В первой тройке потенциально опасных конфликтов в 2022 году - Украина, Эфиопия и Афганистан.

По мнению Этвуда, конфликт между военными и силами "Народного фронта освобождения Тыграя" в Эфиопии могут спровоцировать радикальные исламисты. Ситуация в Афганистане нестабильна в том, что с момента прихода талибов (движение "Талибан", находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) к власти в августе, в стране надвигается гуманитарная катастрофа. Данные ООН свидетельствуют о том, что миллионы афганских детей могут умереть от голода.

Также Этвуд называет способными к развитию в 2022 году конфликты между США и Канадой, Ираном и США с Израилем, ситуацию в Йемене, отношения между Палестиной и Израилем, Гаити, Мьянму и деятельность исламистов в Африке.