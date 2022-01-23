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Джефф Безос потратил три миллиарда долларов на поиски бессмертия

Джефф Безос потратил три миллиарда долларов на поиски бессмертия Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос инвестировал три миллиарда долларов в стартап Alto Labs, который займется поисками бессмертия.
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23 января 2022 г. 07:46
Джефф Безос потратил три миллиарда долларов на поиски бессмертия
Джефф Безос

Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос инвестировал три миллиарда долларов в стартап Alto Labs, который займется поисками бессмертия.

Как передает Report со ссылкой на The Conservation, проект выглядит весьма солидно - в число его участников входит лауреат Нобелевской премии по медицине Шинья Яманака и Дженнифер Дудна, которая получила Нобелевскую премию за инструмент редактирования генов.

Ученые планируют наладить процесс репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых.

При этом журналисты сомневаются в том, что ученым удастся раскрыть секрет бессмертия. Однако они уверены, что команда исследователей совершит выдающиеся открытия.

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