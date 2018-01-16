Дороги в КНДР станут платными с 20 января

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Дороги в Северной Корее станут платными с 20 января, в том числе на туристической трассе Пхеньян - Вонсан.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства России в КНДР, размещенном на аккаунте дипмиссии в Facebook.

"На главных автомагистралях страны устанавливаются толл-гейты. Первой дорогой, по которой с 20 января можно будет проехать только за деньги, стала скоростная туристическая трасса Пхеньян - Вонсан", - говорится в сообщении.

Оплата сбора за использование скоростной автомагистрали производится с помощью электронной расчетной карты "Мирэ". Продажа и пополнение электронной карты осуществляется в Центре информационных технологий "Кванмен" в Пхеньяне. Стоимость карты составляет 315 инвалютных вон (чуть больше трех долларов).