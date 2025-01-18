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Дональд Трамп сообщил о запуске своего мемкоина

Дональд Трамп сообщил о запуске своего мемкоина Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, запустил собственную шуточную криптовалюту.
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18 января 2025 г. 15:10
Дональд Трамп сообщил о запуске своего мемкоина
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, запустил собственную шуточную криптовалюту.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующие посты политик опубликовал на своих аккаунтах в Truth Social и "X".

К посту приложена ссылка, пройдя по которой можно попасть на страницу под названием Trump Meme, где можно приобрести мемкоин (криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки, а также заработка на росте ее курса. Чаще всего мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям - ред.).

В 2024 году мемкоины стали самым быстрорастущим сектором на крипторынке у с совокупным ростом капитализации более чем на 1800% с начала года. Среди них есть и те, которые посвящены политике: MAGA (TRUMP), Maga Hat (MAGA), Super Trump (STRUMP), Kamala Horris (KAMA).

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