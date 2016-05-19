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    Доклад ООН: Население Баку в 2025 году вырастет до 2,818 млн. жителей

    К 2025 году 57,8% населения Азербайджана будет жить в городах

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ К 2025 году 57,8% населения Азербайджана будет жить в городах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе ООН, посвященном развитию городов и уровню урбанизации.

    Согласно докладу, в настоящее время в городах Азербайджана сосредоточено 54,6% населения республики (5,25 млн. человек), в 2025 году, как ожидается, это число составит 57,8% (5,961 млн. человек).

    По прогнозу, в городе Баку в 2025 году будут жить 2,818 млн. человек (47,3% от общего числа жителей городов). В настоящее время же в Баку проживает 2,374 млн. человек.

    Отметим, что самыми урбанизованными странами в мире в 2025 году будут Сингапур, Исландия, Бельгия, Уругвай.

    Самым густонаселенным городом мира же к этому периоду станет Токио - 37,876 млн. жителей.

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