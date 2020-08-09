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Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни

Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни Жительница Великобритании Иззи Коул страдала необычным расстройством, из-за которого многие годы могла есть только чипсы и хлеб.
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9 августа 2020 г. 08:39
Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни

Жительница Великобритании Иззи Коул страдала необычным расстройством, из-за которого многие годы могла есть только чипсы и хлеб.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, историю девушки опубликовал портал Comic Sands.

Отмечается, что симптомы начали появляться у британки еще в возрасте трех лет. Она начала отказываться от еды, но медики считали, что девочка просто привередлива. Позже фобия начала развиваться, и в школе у Иззи возникли проблемы с социализацией, так как она не могла питаться вместе со сверстниками.

"Я чувствовала, что раздражаю всех", — призналась она.

Девушка отметила, что наибольший страх у нее вызывала курица. Она также рассказала, что врачи предлагали ей "просто начать есть", не понимая, что именно с ней происходит.

Как оказалось, Иззи страдала расстройством избирательного питания, при котором человека может пугать еда в зависимости от ее запаха, текстуры или цвета. Избавиться от болезни, по ее словам, помог терапевт-гипнолог, после двухчасового сеанса с которым девушка сразу смогла съесть бутерброд с курицей и йогурт.

"Я ела ананас и плакала посреди улицы", — поделилась британка.

Она отметила, что избавление от фобии стало праздником для ее семьи.

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