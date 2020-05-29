Бутылку коньяка XVIII века продали на аукционе за $146 тыс. - ФОТО

Винтажный коньяк 1762 года продан на аукционе Sotheby's за 118,5 тысяч фунтов стерлингов (146 тысяч долларов США).

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аукционного дома.

Коньяк является "чрезвычайно редким" и старейшим из сохранившихся в мире, говорится в сообщении.

По информации телеканала, бутылка под названием "Большой брат" (Grand Frère) является одной из трех сохранившихся на данный момент бутылок коньяка Gautier 1762 года. Вторая, известная как "Младшая сестра" (Petite Soeur), хранится в музее Фелисы Ринкон де Готье. Третья - "Младший брат" (Petit Frère) - была продана на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году.

Отметим, что в 2017 году на благотворительном аукционе в США была продана самая дорогая бутылка вина.