Британка притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы

Ради свадьбы мечты 29-летняя англичанка Тони Стенден рассказала друзьям о том, что она якобы смертельно больна.

Ради свадьбы мечты 29-летняя англичанка Тони Стенден рассказала друзьям о том, что она якобы смертельно больна.

Как передает Report, об этом сообщила газета Mirror .

По данным издания, девушка выдумала, что у нее последняя стадия онкологического заболевания. Для большей убедительности она даже побрилась налысо и давала интервью, в которых рассказывала о своем недуге.

"Рак подобрался к моей голове, костям, он везде", - приводятся слова женщины.

В результате друзьям Стенден удалось собрать 8,5 тыс. фунт стерлингов (около 20 тыс. манатов), которые они подарили девушке и ее жениху Джеймсу на "свадьбу, которую они заслуживают". Медовый месяц супруги провели в Турции. Но вскоре обман раскрылся.

"Она могла бы получить "Оскар", ее игра была настолько хороша. Тони всех нас обманула", - рассказал один из ее приятелей.

После признания в мошенничестве Стенден грозит тюрьма. Суд может обязать обманщицу вернуть пожертвования.