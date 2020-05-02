Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь - ФОТО

Кэрри Симондс и Борис Джонсон https://report.az/storage/news/2a316413cfee14e7ac038ddfc0043ee6/3a396b8b-82e2-4ce9-9bd5-33790c1f1fe2_292.jpg

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом объявила на своей странице в Instagram невеста премьер-министра Кэрри Симондс.

"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс. - Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Кэрри Симондс с младенцем

Глава британского кабмина присутствовал при рождении сына и намерен взять отпуск по уходу за ребенком после того, как страна преодолеет кризис, вызванный пандемией. У премьер-министра есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.

Отметим, что Джонсон лишь 27 апреля вернулся к исполнению премьерских обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом.