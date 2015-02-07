Азербайджан занял 49 место среди дорогих стран мира

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейшая в мире база данных Numbeo представила рейтинг стран по их индексу потребительских цен (ИПЦ).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, самыми дорогими регионами стали Западная Европа, Австралия и Северная Америка.

В пятерку самых дорогих для проживания стран вошли Швейцария (ИПЦ 126,03), Норвегия (118,59), Венесуэла (111,01), Исландия (102,14), Дания (100,60).

В пятерку самых дешевых стран же вошли Алжир (34,10), Тунис (34,06), Пакистан (30,71), Непал (28,85) и Индия (26,27). Объясняется это, прежде всего, дешевизной труда и сырья в этих странах.

Азербайджан среди 119 стран занял 49-е место с ИПЦ 67,12.

Отметим, что Индекс потребительских цен является относительным показателем стоимости жизни страны по сравнению с одним из самых дорогих городов в мире - Нью-Йорком. Если страна имеет ИПЦ 70, жизнь в ней в среднем на 30% дешевле стоимости жизни в Нью-Йорке.