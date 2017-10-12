Астероид пронесётся рядом с Землёй 12 октября

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Астероид 2012 TC4 пролетит недалеко от Земли в ночь на 12 октября.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает NASA.

Отмечается, что он пронесётся мимо планеты одной десятой расстояния до Луны.

"12 октября небольшой астероид 2012 TC4 безопасно пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 42 тыс. километров. Это чуть более одной десятой расстояния до Луны, а также чуть более высоты орбиты некоторых спутников связи", — указывается в сообщении агентства.

Размеры космического тела, по оценкам учёных, могут составлять от 15 до 30 метров.

В сентябре астероид Florence, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений, пролетел мимо планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии.