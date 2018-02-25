Археологи Египта обнаружили некрополь из сорока саркофагов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Египетские археологи обнаружили крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц, в которые входят порядка сорока саркофагов, в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра по делам древности Египта Халеда аль-Аннани.

Как отметил министр, в некрополе находятся захоронения разных периодов древнеегипетской истории от позднего царства до эпохи Птолемеев, при этом все они принадлежат жрецам и чиновникам.

Подчёркивается, что это археологическое открытие стало крупнейшим за последние несколько лет, а работа специалистов в районе находки будет продолжаться в течение пяти лет.