Арестовали дочь Стивена Спилберга - ФОТО

Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие.
Как передает Report, об этом сообщает Fox News.
По данным СМИ, 23-летняя Микаэла Спилберг была арестована 29 февраля в городе Нэшвилл в штате Теннеси. Задержание девушки подтвердил ее 47-летний жених Чак Панков.
"Это правда", - сказал Панков. Он отметил, что инцидент был «недоразумением» и никто не пострадал.
При этом мужчина не стал раскрывать детали произошедшего. По его словам, дочь Спилберга в порядке.
Кроме того, в полиции округа Дейвидсон также подтвердили, что Микаэла арестована по обвинению в домашнем насилии.