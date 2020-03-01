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Арестовали дочь Стивена Спилберга - ФОТО

​Арестовали дочь Стивена Спилберга

Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

По данным СМИ, 23-летняя Микаэла Спилберг была арестована 29 февраля в городе Нэшвилл в штате Теннеси. Задержание девушки подтвердил ее 47-летний жених Чак Панков.

"Это правда", - сказал Панков. Он отметил, что инцидент был «недоразумением» и никто не пострадал.

При этом мужчина не стал раскрывать детали произошедшего. По его словам, дочь Спилберга в порядке.

Кроме того, в полиции округа Дейвидсон также подтвердили, что Микаэла арестована по обвинению в домашнем насилии.

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