Американский миллионер получил пожизненный срок за убийство 21-летней давности

Суд Лос-Анджелеса приговорил американского магната в сфере недвижимости Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман.

Как передает Report, об этом сообщает газета Los Angeles Times .

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали Дарста виновным в убийстве третьей степени. Издание отмечает, что во время вынесения приговора 78-летний магнат, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания.

Миллионер, который долго отрицал, что находился в Лос-Анджелесе во время смерти Берман, засвидетельствовал в суде, что нашел ее мертвой на полу спальни. В ходе допроса обвиняемый постоянно путался в показаниях и в конце концов признал, что «сложно поверить и принять» то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не убивал свою близкую знакомую.

В 2015 году на съемках документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) миллионер случайно признался в совершении нескольких убийств.

"Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - бормотал он себе под нос, когда отошел в ванную комнату с включенным микрофоном.

В марте того же года Дарста арестовали в Новом Орлеане, штат Луизиана. Бизнесмена также подозревали в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году, которую до сих пор не нашли. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет «ни малейшего представления» о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой супругой.

Заместитель окружного прокурора Джон Левин предположил, что Дарст является нарциссическим психопатом. По его версии, магнат сначала убил свою жену, а затем был вынужден продолжать убийства, чтобы замести следы.

Роберт Дарст владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, его состояние оценивается в 100 млн долларов США.