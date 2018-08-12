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    Акула напала на дайвера в России - ВИДЕО

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Акула напала на участника чемпионата по подводной охоте у берегов Приморского края России.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", инцидент произошёл вблизи острова Желтухина в заливе Петра Великого во время охоты на лакедру.

    Дайвер подстрелил рыбу, но её попыталась отобрать акула. Хищница покусала человека за ласты, мужчина не пострадал.

    — Он позвал на помощь, подошёл катер, только после этого акула уплыла, — рассказал президент краевой Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин.

    По его словам, это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.

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