Акула напала на дайвера в России - ВИДЕО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Акула напала на участника чемпионата по подводной охоте у берегов Приморского края России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", инцидент произошёл вблизи острова Желтухина в заливе Петра Великого во время охоты на лакедру.

Дайвер подстрелил рыбу, но её попыталась отобрать акула. Хищница покусала человека за ласты, мужчина не пострадал.

— Он позвал на помощь, подошёл катер, только после этого акула уплыла, — рассказал президент краевой Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин.

По его словам, это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.