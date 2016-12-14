 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Афганский мальчик, которому Месси подарил свою футболку, встретился со своим кумиром - ФОТО

    Афганская федерация футбола пообещала организовать встречу с футболистом

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Маленький Муртаза Ахмади из Афганистана, который стал звездой интернета из-за самодельной майки футболиста клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионеля Месси, встретился со своим кумиром.

    Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

    Оргкомитет чемпионата мира по футболу в Катаре, который пройдет в 2022 году, опубликовал видео с Месси и его маленьким болельщиком. Встреча произошла в столице эмирата Дохе, куда аргентинец прибыл на товарищеский матч «Барселоны» с местным клубом.

    Фотография мальчика в футболке, сделанной из целлофанового пакета, стала популярной в интернете в январе этого года. Тогда Афганская федерация футбола пообещала организовать встречу с футболистом.

    В феврале Месси отправил мальчику настоящую форму сборной Аргентины с автографом.

    Семья мальчика, которому Месси подарил свою футболку, бежала из Афганистана из-за опасений за жизнь сына.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi