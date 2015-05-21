​Адольф Гитлер стал самым отрицательным персонажем в мировой истории

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент США Джордж Буш-младший опередил советского лидера Иосифа Сталина в списке самых отрицательных исторических личностей, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Британское издание The Daily Mail опубликовала опрос, в котором приняли участие 7 тыс. студентов из 37 стран, в том числе из Аргентины, Пакистана, Южной Кореи, Италии и США. Средний возраст респондентов составляет 23 года.

Первое место в рейтинге самых отрицательных персонажей в мировой истории занял нацистский диктатор Адольф Гитлер. Второе место досталось лидеру группировки "Аль-Каида" Усаме бен Ладену. На третьем месте оказался бывший президент Ирака Саддам Хусейн.

Буш-младший занимает четвертую строчку, Сталин – пятую. В топ-10 также попали главный теоретик маоизма Мао Цзэдун, советский лидер Владимир Ленин, основатель Монгольской империи Чингисхан, султан Египта и Сирии Салах ад-Дин и император Китая Цинь Шихуанди.