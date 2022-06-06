На рассмотрение заявок инвесторов на подключение к сети "Азеришыг" отводится до 20 дней

Заявки местных и иностранных инвесторов на подключение к сети ОАО "Азеришыг" будут рассмотрены в течение 20 дней.

Заявки местных и иностранных инвесторов на подключение к сети ОАО "Азеришыг" будут рассматриваться в течение 20 дней.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Вусал Исаев.

По его словам, для подачи заявки инвесторам необходимо зайти на портал электронного правительства по идентификационному коду и заполнить соответствующие разделы.

"Для более оперативного реагирования на обращения абонентов по изменению абонентского кода, число которых увеличилось в последнее время, была добавлена новая услуга. Заявку можно подать через свой мобильный телефон, в этом случае она будет рассмотрена в течение суток", - отметил Исаев.