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Завтра в некоторых районах Ярдымлы и Масаллы будет временно ограничено газоснабжение

Завтра в некоторых районах Ярдымлы и Масаллы будет временно ограничено газоснабжение Завтра будет временно ограничено газоснабжение некоторых частей Ярдымлинского и Масаллинского районов.
Энергетика
29 апреля 2024 г. 19:45
Завтра в некоторых районах Ярдымлы и Масаллы будет временно ограничено газоснабжение

Завтра будет временно ограничено газоснабжение некоторых частей Ярдымлинского и Масаллинского районов.

По данным муганского бюро Report, завтра в связи с ликвидацией утечек газа, возникших на магистральном газопроводе высокого давления “Ордахал-Ярдымлы” на территории Ярдымлинского района с 10:00 до завершения работ в городе Ярдымлы и в 15 селах района будет временно приостановлено газоснабжение.

Также в связи с установкой газорегулятора на газораспределительной станции “Масаллы", расположенной на территории Масаллинского района, будет временно ограничено газоснабжение 17 000 абонентов и 225 промышленных объектов в городе Масаллы, поселках Сейбатин, Самидхан-2, Аркиван, селах Онджагала, Гусейнгаджилы, Мусакючя, Гяячёль, Хыл, Сирабиль, Сарчувар, Тезекенд, Гарибляр, Исиляр, Ниналов, Мамедрзакючя, Гызылавар и Кёлатан.

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