​Завершено строительство 850-километрового участка TANAP

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Работы по строительству TANAP продолжаются ускоренными темпами и до настоящего момента уже завершен 850-километровый участок трубопровода.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

По информации, 20% труб произведено в Китае, остальная часть - в Турции. Трубопровод будет подсоединен к энергосети Турции посредством двух станций в Эскишехире и Тракье.

Общая протяженность TANAP, который соединится с Южно-Кавказским трубопроводом (SCP) и Трансадриатическим трубопроводом (TAP), составляет 1850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Отметим, что пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд. кубометров, из которых 6 млрд. кубометров будет направляться в западные регионы Турции, а 10 млрд. кубометров посредством TAP - в Европу.

Напомним, что доля Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в проекте TANAP составляет 58%, BP - 12%, BOTAŞ - 30%.