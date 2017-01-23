Заур Гахраманов: Если сделка по Petrol Ofisi не состоится, у нас в запасе есть планы B и C

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) проявляет интерес к выставленным на продажу акциям сети автозаправочных станций Petrol Ofisi в Турции, принадлежащим австрийской компании OMV.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов: "После запуска нефтеперерабатывающего завода STAR у SOCAR возникнет необходимость в распределительной компании”.

Он отметил, что в этом плане Petrol Ofisi является наиболее приемлемым вариантом: “Мы хотели бы приобрести компанию за приемлемую цену. Однако если сделка по Petrol Ofisi не состоится, у нас в запасе есть планы B и C. То есть мы можем начать переговоры по приобретению другой компании или создать свою”, - добавил З.Гахраманов.

Отметим, что OMV купил сеть Petrol Ofisi в 2006 году у группы компаний Doğan за 3 млрд долларов. Petrol Ofisi имеет в Турции 1 785 автозаправочных станций. В феврале прошлого года OMV выставил Petrol Ofisi на продажу.