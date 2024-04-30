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Страны G7 откажутся от российского газа

Страны G7 откажутся от российского газа Министры энергетики стран G7 заявили, что будут работать над отказом от российского газа.
Энергетика
30 апреля 2024 г. 15:03
Страны G7 откажутся от российского газа

Министры энергетики стран Группы семи (G7) договорились продолжить работу в целях отказа от импорта российского газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министров по итогам встречи в итальянском Турине.

Они также выступили с утверждением, что сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей "крайне важно для поддержки Украины".

Отдельно страны G7 заявили, что подтверждают готовность "уменьшить зависимость" от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой РФ.

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Версия на английском языке G7 countries to refuse Russian gas
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Rusiya qazından imtina edəcək

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