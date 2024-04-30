Страны G7 откажутся от российского газа

Министры энергетики стран G7 заявили, что будут работать над отказом от российского газа.

Министры энергетики стран Группы семи (G7) договорились продолжить работу в целях отказа от импорта российского газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министров по итогам встречи в итальянском Турине.

Они также выступили с утверждением, что сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей "крайне важно для поддержки Украины".

Отдельно страны G7 заявили, что подтверждают готовность "уменьшить зависимость" от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой РФ.