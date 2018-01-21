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    Запасы нефти в мире сейчас на 118 млн баррелей выше средних за 5 лет

    Нужно продолжать работу

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Мировые запасы нефти на данный момент более чем на 118 миллионов баррелей превышают средние пятилетние значения.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

    "У нас все еще есть более 118 миллионов баррелей избытка над средними пятилетними значениями. Нам нужно продолжать работу", - сказал он в рамках вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

    Снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего значения за последние 5 лет является основной целью сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

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