Южная Корея впервые за 10 лет купила российскую нефть

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающая компания SKInnovation из Южной Кореи впервые за последние десять лет купила российскую нефть марки Urals.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации, SK купила около одного миллиона баррелей нефти марки Urals с поставкой в апреле у российской компании LUKoİl. Пресс-секретарь SK Ким Воокюнь (KimWookyung) подтвердил покупку.

"Поскольку с поставками нефти марки DubaiCrude стало сложнее в Азии, поставки российской нефти становятся выгодными для нас", - цитирует агентство Кима Воокюня.

Возобновление поставок из России связано с ростом затрат на поставки "черного золота" со стороны конкурентов с Ближнего Востока.

"Поставки нефти марки Urals - редкость для Азии, поскольку, как правило, это экономически невыгодно по сравнению с такими марками как Oman или Upper Zakum", - приводит агентство слова аналитика из Energy Aspects Ltd Невина Наха.