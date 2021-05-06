Японская компания создаст зону "зеленой энергии" на освобожденных территориях

Компанией были предложены "зеленые решения" в рамках "умных городов" в Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Бразилии и Таиланде

Министерство энергетики Азербайджана и японская компания TEPSCO подписали соглашение о создании зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Соглашение предусматривает разработку соответствующей концепции и Генерального плана по созданию зоны “зеленой энергии” на освобожденных землях с целью эффективного использования возобновляемого энергетического потенциала, такого как ветровая, солнечная, гидро -, геотермальная и биоэнергетическая энергия, энергоэффективных технологий, энергообеспечения региона на основе современных подходов к управлению энергией.

Отметим, что компания TEPSCO, основанная в 1960 году, реализовала проекты в более чем 90 странах мира и имеет международный опыт в области "зеленой энергии". Компанией были предложены "зеленые решения" в рамках "умных городов" в Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Бразилии и Таиланде.

Компания также участвовала в реализации ряда проектов в Азербайджане. Из них можно отметить консультационные услуги в проекте строительства электростанций "Север-1" и "Север-2", отраслевой анализ энергетического сектора Азербайджана и пр.

Напомним, что 3 мая 2021 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.