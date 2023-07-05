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Вырос экспорт казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Вырос экспорт казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан В II квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило на экспорт 347,1 тыс. тонн нефти с месторождения "Тенгиз" в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Энергетика
5 июля 2023 г. 09:52
Вырос экспорт казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

В II квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило на экспорт 347,1 тыс. тонн нефти с месторождения "Тенгиз" в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом в среду сообщила пресс-служба КТО.

В I квартале 2023 года по данному направлению АО "КазТрансОйл" отгрузило на экспорт 19,2 тыс. тонн нефти с месторождения "Тенгиз".

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. Нацкомпания "КазМунайГаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с данного месторождения в направлении БТД.

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