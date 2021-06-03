Всемирный рынок водорода будет окончательно сформирован к 2040 году

Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить 15 трлн долларов США

Глобальный рынок водорода — по типу рынков нефти и газа — сформируется ближе к 2040 году.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью агентству РИА Новости.

«Но на самом деле оценки по рынку водорода пока очень разные — от десятков до сотен миллионов тонн. То ли это будет некий глобальный рынок с морскими перевозками до мест потребления, например, в Японию. То ли это будут водородопроводы, как обсуждают в Европе. То ли рынки будут локальными, рядом с производством и потреблением», — добавил российский чиновник.

Он отметил, что в отношении водорода остается целый ряд нерешенных вопросов: накопления, хранения, материалов, транспортировки, использования. Он призвал не «бросаться в пучину» только одного вида топлива (например, «зеленого» водорода), рассматривать различные варианты, учитывать потенциал атомной энергетики, которая, по его словам, должна быть признана чистым источником энергии.

Ранее Шульгинов заявил, что РФ планирует занять около 20% мирового водородного рынка.

Между тем, глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить 15 трлн долларов США. Всего же для недопущения климатических изменений в «зеленую» энергетику нужно инвестировать 131 трлн долларов США.