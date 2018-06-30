Всемирный банк выделил TANAP синдицированный кредит на 750 млн долларов

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Южный газовый коридор" под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) для финансирования проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) подписан синдицированный кредитный договор на 750 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Южный газовый коридор".

Минувшим днем с целью поддержки проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), который является составной частью проекта Южный газовый коридор (ЮГК), под государственную гарантию Азербайджанской Республики и гарантию Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) были подписаны кредитный и гарантийный договора на выделение ЗАО "Южный газовый коридор" 500 млн долларов США и 215 млн евро, в целом 750 млн долларов США синдицированного кредита.

Договор о государственной гарантии по кредитному договору от имени Азербайджанской Республики подписал министр финансов Самир Шарифов, кредитный договор – гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев.

Отметим, что MIGA – это международный финансово-кредитный институт, созданный в 1988 году как составная часть Группы Всемирного банка для стимулирования непосредственных инвестиций в страны, являющиеся членами организации. Эта структура осуществляет страховку инвестиций от некоммерческих рисков. Азербайджан стал членом Всемирного банка, в том числе MIGA с 1992 года.

Напомним, что целью проекта "Южный газовый коридор" является осуществление проекта SD2, обеспечение экспорта добываемого при этом природного газа в Турцию и Южную Европу по расширяемому Южнокавказскому газопроводу и посредством новопостроенных TANAP и TAP.

ЗАО "Южный газовый коридор" был создан на основе распоряжения президента АР за номером 287 "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% – SOCAR.