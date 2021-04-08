Vitol: Спрос на нефть будет расти в течение 10 лет

В долгосрочной перспективе торговый дом прогнозирует энергетический сдвиг: спрос на «переходные» виды топлива — СПГ, природный газ и СУГ — будет расти

Мировой спрос на нефть будет расти еще десять лет, заявили в торговом доме Vitol. Но для для того, чтобы спрос на авиакеросин достиг уровня 2019 года, потребуется «некоторое время».

Как передает Report, об этом сообщает hellenicshippingnews со ссылкой на заявление крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера.

Vitol ожидает восстановления в большинстве отраслевых секторов во второй половине этого года, несмотря на то, что перспективы по авиакеросину остаются неопределенными. В долгосрочной перспективе торговый дом прогнозирует энергетический сдвиг: спрос на «переходные» виды топлива — СПГ, природный газ и СУГ — будет расти. Параллельно будут расти мощности по производству низкоуглеродной энергии.

«Мы видим возможности для бизнеса в определенных секторах, таких как бункеровка, на растущих рынках, включая Азию и Ближний Восток, и расширяем наши предложения, чтобы их использовать», — сказал Vitol.

В 2020 году объемы реализуемой Vitol сырой нефти и нефтепродуктов упали на 11% из-за обвала мирового спроса во время пандемии COVID-19. Средние объемы торговли нефтью и нефтепродуктами снизились до 7,1 млн баррелей в сутки против 8 млн баррелей в сутки в 2019 году после того, как из-за карантинных ограничений мировой спрос на нефть упал в 2020 году на 8,8 млн баррелей в сутки.

«Спрос был неоднородным и отражал показатели экономики в целом. Легкие фракции, используемые в производстве, показали лучшие результаты. Объемы нашей нафты выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но объемы транспортного топлива упали», — сказал генеральный директор Vitol Рассел Харди. Он добавил, что ожидает восстановления спроса на нефть до 106–109 млн баррелей в сутки в течение следующего десятилетия.

В 2020 году продаваемые Vitol объемы реактивного топлива упали на 39% в годовом исчислении, до 11,3 млн тонн. Объемы торгов бензином и дизтопливом снизились на 6,1% и 1,4% соответственно, говорится в отчете торгового дома. Падение продаж стало следствием воздействия локаутов, которые, однако, были смягчены увеличением использования личных транспортных средств и ростом доставок на дом.

Отметим, что Vitol поставляет мировой нефтеперерабатывающей промышленности более 3,5 млн баррелей нефти в сутки. По оценкам торгового дома, 250 судов одновременно перевозят его грузы нефти, топлива, СПГ и угля по морю. Vitol также имеет доли в шести нефтеперерабатывающих заводах с общей мощностью 480 тыс. баррелей в сутки и в тысячах автозаправок непосредственно или через совместные предприятия.