​Выработка солнечной энергии в Азербайджане возросла на 4%

В январе-мае в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 865,5 млн манатов, что на 13% больше показателя годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 1,5% - до 126,2 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 10 536,8 млн кВт/часов, что на 5,7% превышает показатель 2019 года.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 21,2% - до 356,9 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 8,3% - до 9 612,6 млн кВт/часов.

За год выработано 44,1 млн кВт/часов ветровой энергии, что на 9,3% больше показателя за 2019 год.

В отчетном периоде выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 4,2% и составила 17,4 млн кВт/час.