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    Видеоролик о Ходжалинском геноциде демонстрируется на АЗС SOCAR в Украине

    Видеоролик содержит всю информацию об одной из самых страшных трагедий XX века

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Видеоролик, посвященный 26-летию Ходжалинского геноцида, с 23 февраля демонстрируется на автозаправочных станциях Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Видеоролик содержит всю информацию об одной из самых страшных трагедий XX века - Ходжалинском геноциде, включая фотографии и данные. В SOCAR Energy Ukraine полагают, что, благодаря этой пропаганде, люди, которые приезжают на автозаправочные станции, могут узнать правду о Ходжалинском геноциде.

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