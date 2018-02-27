Видеоролик о Ходжалинском геноциде демонстрируется на АЗС SOCAR в Украине

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Видеоролик, посвященный 26-летию Ходжалинского геноцида, с 23 февраля демонстрируется на автозаправочных станциях Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Видеоролик содержит всю информацию об одной из самых страшных трагедий XX века - Ходжалинском геноциде, включая фотографии и данные. В SOCAR Energy Ukraine полагают, что, благодаря этой пропаганде, люди, которые приезжают на автозаправочные станции, могут узнать правду о Ходжалинском геноциде.