Венесуэла подготовила новые предложения для нефтедобывающих стран

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Венесуэла собирается представить новые предложения на министерской встрече комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими государствами, которая состоится 25-26 марта в Кувейте.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр нефтяной промышленности страны Нельсон Мартинес в своем микроблоге в Twitter.

"Венесуэла представит новые предложения на близящейся встрече совместного с ОПЕК и не входящими в организацию странами министерского мониторингового комитета на следующей неделе", - заявил Н. Мартинес.