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    Венесуэла переходит на рыночные цены на бензин

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Венесуэла с 24 сентября, начнет пробный переход на близкие к рыночным цены на бензин.

    Как сообщает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

    Он отметил, что стоимость топлива будет зависеть от международных цен. Более того, с 24 сентября будет введена система субсидирования стоимости топлива для держателей специальных социальных карт, зарегистрировавших свои автотранспортные средства в ходе проходящей сейчас в Венесуэле переписи.

    "Со следующего понедельника на всех заправочных станциях страны вводится новая система расчета за бензин с биометрической идентификацией и национальным удостоверением личности", — добавил Мадуро. 

    Мера направлена на борьбу с контрабандой топлива в Колумбию.

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