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В Венгрии началась добыча газа на месторождении в области Бекеш

В Венгрии началась добыча газа на месторождении в области Бекеш Венгрия расширяет добычу газа на своей территории, рассчитывая таким образом уменьшить зависимость от поставок из-за рубежа.
Энергетика
13 февраля 2023 г. 22:28
В Венгрии началась добыча газа на месторождении в области Бекеш

Венгрия расширяет добычу газа на своей территории, рассчитывая таким образом уменьшить зависимость от поставок из-за рубежа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство энергетики Венгрии в связи с началом промышленной добычи газа на месторождении в области Бекеш, расположенной на юго-востоке страны.

"Первая скважина на месторождении Ньекпуста, обнаруженном в районе города Шаркад, была запущена в эксплуатацию в понедельник, а бурение второй скважины начнется в ближайшие дни", - уточнило Минэнерго.

В ведомстве добавили, что правительство "укрепляет энергетический суверенитет и надежность энергоснабжения Венгрии, обеспечивая как можно больше внутренних потребностей за счет отечественных источников".

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