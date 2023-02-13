В Венгрии началась добыча газа на месторождении в области Бекеш

Венгрия расширяет добычу газа на своей территории, рассчитывая таким образом уменьшить зависимость от поставок из-за рубежа.
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"Первая скважина на месторождении Ньекпуста, обнаруженном в районе города Шаркад, была запущена в эксплуатацию в понедельник, а бурение второй скважины начнется в ближайшие дни", - уточнило Минэнерго.
В ведомстве добавили, что правительство "укрепляет энергетический суверенитет и надежность энергоснабжения Венгрии, обеспечивая как можно больше внутренних потребностей за счет отечественных источников".