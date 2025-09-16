Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    В Узбекистане открыли крупное газовое месторождение

    Энергетика
    • 16 сентября, 2025
    • 12:35
    Впервые в истории промышленности Узбекистана на плато Устюрт пробурена скважина на глубину 6,5 тысячи метров, и в результате работ обнаружены крупные запасы газа.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзод Асадов, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе диалога с учителями и наставниками. 

    "В нашей стране имеются огромные запасы полезных ископаемых. Ранее поисковые работы в нефтегазовой отрасли велись лишь на глубине 2,5–3 тысячи метров. В этом году впервые в истории отечественной промышленности на Устюрте пробурили скважину глубиной 6,5 тыс. метров и обнаружили очень крупные запасы газа", - сказал он.

    Президент Узбекистана также отметил, что в условиях "четвертой промышленной революции" мировой спрос на технологические минералы, такие как теллур, литий, селен, графит и молибден, стремительно растет. По оценкам экспертов, на долю региона приходится до 15% мировых запасов вольфрама, молибдена, цинка и титана.

    Работы на плато Устюрт начались после соглашения "Узбекнефтегаза" и SOCAR в 2024 году. В июле 2025 года Министерство энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали Соглашение о разделе продукции, охватывающее шесть инвестиционных блоков региона. Документ предусматривает геологоразведку, 3D сейсморазведку на площади не менее 1 тыс. кв. км и бурение хотя бы одной скважины в течение первых пяти лет. Инвестиции оцениваются в $2 млрд, а прогнозные запасы – до 100 млн тонн нефти и 35 млрд кубометров газа.

