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В Турции повысили тарифы на природный газ

В Турции повысили тарифы на природный газ Турецкая госкомпания Botash обнародовала тарифы на природный газ за январь.
Энергетика
1 января 2022 г. 14:41
В Турции повысили тарифы на природный газ

Турецкая госкомпания Botash обнародовала тарифы на природный газ за январь.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, тарифы на природный газ в Турции повышены на 25% для населения, на 50% - для промышленного сектора, на 15% - для производителей электроэнергии.

В результате, цена на 1000 кубометров природного газа для населения составила 1 860 лир. Для абонентов промышленного сектора с годовым потреблением более 300 тысяч кубометров, тариф был повышен до 6 300 лир, а для производителей электроэнергии - до 5 520 лир.

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Версия на английском языке Natural gas tariffs go up in Turkey
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə təbii qaz tarifləri artırılıb

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