В Турции повысили тарифы на природный газ

Турецкая госкомпания Botash обнародовала тарифы на природный газ за январь.

Турецкая госкомпания Botash обнародовала тарифы на природный газ за январь.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, тарифы на природный газ в Турции повышены на 25% для населения, на 50% - для промышленного сектора, на 15% - для производителей электроэнергии.

В результате, цена на 1000 кубометров природного газа для населения составила 1 860 лир. Для абонентов промышленного сектора с годовым потреблением более 300 тысяч кубометров, тариф был повышен до 6 300 лир, а для производителей электроэнергии - до 5 520 лир.