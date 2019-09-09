В связи с ремонтными работами в Газахе и Баку перебои в газоснабжении

В связи с ремонтными работами сегодня с 09:00 приостановлено газоснабжение группы абонентов поселка Гобустан Гарадагского района Баку.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".

Подача газа в поселке Забрат Сабунчинского района Баку также приостановлена с 10.00 в связи с проверкой на герметичность газопровода среднего давления, а с 10.00 до 16:00 в нескольких жилых массивах Газахского района в связи с ремонтными работами.

Перебои в газоснабжении с 10:00 и до завершения ремонтных работ будут отмечаться на некоторых проспектах и улицах Хатаинского района.