В Сумгайыте 700 абонентов останутся без газа.

Как сообщили сумгайытскому бюро Report в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами с 11:00 будет временно прекращена подача газа на улице Черкассы.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено.