В Сумгайыте 700 абонентов останутся без газа
Энергетика
- 20 ноября, 2025
- 10:25
В Сумгайыте 700 абонентов останутся без газа.
Как сообщили сумгайытскому бюро Report в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами с 11:00 будет временно прекращена подача газа на улице Черкассы.
После завершения работ газоснабжение будет восстановлено.
