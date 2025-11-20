Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Сумгайыте 700 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    • 20 ноября, 2025
    • 10:25
    В Сумгайыте 700 абонентов останутся без газа.

    Как сообщили сумгайытскому бюро Report в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами с 11:00 будет временно прекращена подача газа на улице Черкассы.

    После завершения работ газоснабжение будет восстановлено.

