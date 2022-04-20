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В SOCAR прояснили ситуацию с сокращением численности работников

В SOCAR прояснили ситуацию с сокращением численности работников По мере завершения капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева SOCAR генеральные подрядчики в рамках проекта вводят в эксплуатацию готовые объекты. В связи с этим объем работ строительных компаний, участвующих в проекте, начал
Энергетика
20 апреля 2022 г. 20:38
В SOCAR прояснили ситуацию с сокращением численности работников

По мере завершения капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева SOCAR генеральные подрядчики в рамках проекта вводят в эксплуатацию готовые объекты. В связи с этим объем работ строительных компаний, участвующих в проекте, начал сокращаться. Это, в свою очередь, сопровождается сокращением численности сотрудников, задействованных в проекте строительными компаниями.

Об этом Report сообщили в Службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR.

В SOCAR заявили, что в соответствии с действующим законодательством трудовые отношения между строительными компаниями и их бывшими сотрудниками не подпадают под ответственность SOCAR и любой из его дочерних компаний: "В то же время, SOCAR прилагает усилия в рамках закона, чтобы исключить подобные ситуации".

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Версия на азербайджанском языке SOCAR işçi heyətinin azalmasına aydınlıq gətirib

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